Média - Censure des dispositions du CNRM : l’APR salue la décision du Conseil Constitutionnel

L’Alliance Pour la République (APR) a exprimé sa satisfaction quant à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel censurant les dispositions manifestement attentatoires à la liberté d’expression et aux droits des journalistes et professionnels des médias dans la loi portant création du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM).



Dans une déclaration faite par le Secrétariat Exécutif National, l’APR a félicité les députés du groupe Takku Wallu et ceux du groupe des non-inscrits qui avaient saisi le juge constitutionnel, conformément à leur mandat, afin de défendre les libertés et préserver l’État de droit.



Par cette présente décision, le Conseil Constitutionnel a démontré que les actions du régime sont contraires à la constitution et aux principes fondamentaux de la démocratie. Parce que comme l’a dit le Secrétariat Exécutif de l'Apr, « après avoir tenté d’étouffer financièrement la presse et emprisonné des journalistes, le régime voulait de surcroît annihiler totalement la liberté d’informer, en portant également atteinte au droit à l’information des citoyens. Par cette décision de haute portée symbolique, le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté de la presse est garantie par notre charte fondamentale. »

C’est pourquoi, « l’APR appelle le ministre de la Communication à cesser son harcèlement vis-à-vis des médias privés et à permettre aux journalistes et aux patrons de presse d’exercer librement leur travail au service de la démocratie sénégalaise », conclut le communiqué.