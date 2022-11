Propos « discourtois » sur Serigne Moustapha Sy : L'opposition parlementaire exige des excuses publiques de la part de Amy Ndiaye Gniby.

La sortie récente de de la députée de la majorité présidentielle, Amy Ndiaye Gniby, contre le guide religieux Serigne Moustapha Sy, fondateur du parti PUR, a suscité l'ire de l'opposition parlementaire, notamment la coalition Yewwi Askan Wi et la directoire du parti de l'unité pour le rassemblement.

En conférence de presse cet après midi du lundi, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont exigé des excuses publiques de la part de la parlementaire.



« Nous n'avons jamais douté que nous arriverons à ce point. Parce qu'elle a commencé à insulter tout le monde lors des travaux de commission. Nous avons constaté, lorsque la députée prononçait ses propos discourtois que tous les députés de la majorité ont applaudi. Cela veut dire qu'ils partagent le propos de la parlementaire. Ce qui est irresponsable.



Ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle présente des excuses publiques. Et non des excuses du président de groupe parlementaire Oumar Youm. Si elle ne le fait pas, nous userons de tous les voies et moyens qui sont offerts pour bien mener ce combat », a exigé Birame Soulèye Diop, le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi...