Promulgation de la nouvelle loi électorale: Khalifa Sall et Karim Wade officiellement électeurs et éligibles

Après l’Assemblée nationale qui a adopté avec 124 député le projet de loi n°12/2023 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant révision du Code électoral, c’est au tour de l’autorité suprême de promulguer la loi. Les dispositions de l'article 29 de la Constitution sont ainsi abrogées et remplacées.



Jusqu'ici, les articles L28 et L29 du texte interdisaient l'inscription sur les listes électorales de personnes condamnées à une peine supérieure à trois mois de prison sans sursis ou supérieure à six mois avec sursis. Désormais l’article unique L28, L.29, L.57, L.120, L121, L122, L123 et L126 du Code électoral est officiellement acté. Les deux leaders du Parti démocratique sénégalais et de Taxawu Sénégal (Karim Wade et Khalifa Sall), vont désormais, sauf « contraintes majeures », participer à la prochaine présidentielle du 25 février 2024.