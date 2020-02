Projet "Dundël Suuf" : 4,8 milliards de francs pour le maintien de la fertilité des sols au Sénégal.

Le projet "Feed the future Sénégal Dundël Suuf" est officiellement lancé ce mercredi 19 février 2020 à Dakar. Financé à hauteur de 4,8 milliards de francs cfa par l'Usaid, le projet vise à accroître la productivité agricole pour favoriser une réduction inclusive et durable de la faim, de la pauvreté et de la malnutrition. Mieux, accroître la disponibilité et l'utilisation de nouveaux engrais de qualité grâce à des systèmes d'approvisionnement efficaces dirigés par le secteur privé pour améliorer et maintenir la fertilité des sols au Sénégal. Ce projet étalé sur une durée de trois ans sera exécuté dans la zone des Niayes, la vallée du fleuve, le bassin arachidier, la Casamance et le Sénégal oriental...