Projection série "Raatukann" : Saneex et Serigne Ngagne invitent toutes les bonnes volontés Thiessoises à soutenir ce projet

Les férus de Théâtre attendent sûrement avec impatience la nouvelle série "Raatukan" produit par un fils de Thiès, le PDG du Groupe PrestigeThiès, Pape Doumbia. Qui a déjà investi des millions dans la production cinématographique depuis qu'il a démarré ses activités dans ce monde du Show biz. Tous les acteurs de la scène locale et nationale ont leur place dans cette série. Saneex et Serigne Ngagne sont les deux personnages principaux du film. Lors de la cérémonie, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop venu prêter main forte à son partenaire, a salué cette initiative du fils de Thiès qui, selon lui, crée des emplois pour les jeunes, contribuant également au rayonnement de cette ville. "Si une production de cette ampleur se réalise à Thiès, avec nos propres moyens, et une équipe formée de Thiessois, nous ne pouvons que dire merci à Doumbia. Je le dis souvent. Si on est maire d'une ville comme Thiès, son rayonnement vous intéresse.Thiès doit briller, je pense que le Groupe PrestigeThiès va jouer un rôle très important à ce sujet", dit-il.

Saisissant cette occasion, le maire de Ville préconise qu'une candidature de la série Raatukan soit déposée au festival international des films Francophones qui aura lieu au mois de juin".

L'artiste comédien Saneex a pour sa part sollicité, le soutien de toutes les bonnes volontés Thiessoises à mettre la main à la poche pour la réussite de ce projet culturel. Même son de cloche du côté de Serigne Ngagne : "Le PDG de PrestigeThiès s'est lancé dans la réalisation d'un grand projet qui nécessite le soutien de tous les dignes fils de la cité. Si ce projet réussit, c'est pour les Thièssois, s'il n'aboutit pas c'est la faute aux fils de Thiès".

L'artiste Abdou Aziz Guèye dit "Zigzag" a porté un fort plaidoyer pour que le Groupe PrestigeThiès obtienne sa licence afin qu'il puisse concurrencer les télévisions nationales et même internationales.

Le PDG de PrestigeThiès, Pape Doumbia, a magnifié l'engagement des uns, des autres et de tout son personnel. Mais surtout du maire de Ville, le Dr Babacar Diop pour son accompagnement. "Je remercie tout le personnel du Groupe PrestigeThiès, Le maire, Dr Babacar Diop est la première personne à venir à PrestigeThiès pour signer une convention avec nous. Une fois de plus, nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour notre Groupe. Il a été invité à 72h de l'événement. Il pouvait m'imposer un protocole mais, il ne l'a pas fait", souligne-t-il. Non sans faire remarquer qu'il a déjà investi beaucoup d'argent dans la production cinématographique à Thiès.