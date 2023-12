Programme spécial de désenclavement de Rufisque : Amadou Ba lance les travaux de d'aménagement et de pavage de la vielle ville

Le département de Rufisque va bénéficier d'une série d’infrastructures routières et d'un éclairage public moderne grâce au programme spécial de désenclavement. "Ce projet d'aménagement de voiries et d'entretien du réseau routier a pour objectif, le désenclavement des communes du département de Rufisque, favorisant ainsi une impulsion dynamique de la croissance économique des localités traversées par le projet, le renforcement du système de drainage des eaux pluviales pour faire face aux phénomènes d'inondation, l'amélioration du cadre de vie des populations par la réalisation d'aménagement paysagers", a fait savoir le Premier ministre Amadou Ba qui a officiellement lancé les travaux d'aménagement et de pavage du Boulevard des 30m, traversant, les cités Tawfékh, Taco, Terminus 77 ainsi que CEM Taco Rufisque, entre autre qui s'étend sur 2,7km.

Poursuivant son argumentaire devant la grande mobilisation des responsables, militants et sympathisants de la ville de Rufisque, le candidat de la coalition BBY à l'élection présidentielle 2024 soutient que "Ces travaux entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement qui constitue une étape importante dans la dynamique de modernisation d'une ville et d'équité territoriale sociale conformément à la vision du Président Macky Sall qui est le fruit d'une volonté pour corriger les disparités sociales et spéciales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous", a fait valoir le chef du gouvernement, annonçant que ces travaux qui visent 25 tronçons dans le département de Rufisque d'un global de 17,5 milliards, seront livrés dans un délai 20 mois.