Programme spécial de désenclavement : Le ministre Mansour Faye annonce la date de la signature du projet initial

Après le lancement dans plusieurs régions du Sénégal, des travaux du programme spécial de désenclavement, une signature pour un financement complémentaire va être faite au plus tard « le 30 juin prochain ». L’annonce a été faite par le ministre des transports et du désenclavement, Mansour Faye qui s’est présenté ce matin devant les députés .



Sur ce même programme de désenclavement pour permettre au Sénégal de souffler économiquement et de s’ouvrir aux pays frontaliers et densifier les activités économiques, il est aussi heureux de souligner, selon Mansour Faye, le démarrage de certains travaux comme la boucle du Boudier à Sédhiou sur 82 km et la route Kolda-Salikénié.