Programme d’insertion de stagiaires francophones à Dangote Cement: 80 jeunes diplômés en provenance de 4 pays dont le Sénégal, enrôlés

Dangote Cement Group a procédé ce mercredi 21 août 2024 au démarrage officiel d’un programme de formation et de recrutement de jeunes talents pour le compte des filiales francophones dudit Groupe. Il s'agit d'une première cohorte de stagiaires en provenance du Cameroun, du Congo-Brazza, de la Côte d’Ivoire, et du Sénégal.



" 80 jeunes diplômés qui seront préparés à des rôles de responsabilité à travers une formation complexe, un apprentissage pratique et à des opportunités de développement personnel. De plus, il faudra savoir que tous ces jeunes auront l'opportunité d'être recrutés après ces 18 mois dans les différentes installations que ce soit Dangote Cement Senegal, Dangote Cement Congo, Cameroun et Côte d'Ivoire", a informé le directeur général de Dangote Cement Senegal, Ousmane Mbaye.



Ainsi, sur les 80 stagiaires, " le Sénégal et le Congo ont chacun fourni 24 stagiaires, tandis que le Cameroun et la Côte d’Ivoire en ont, respectivement, pourvu 17 et 15". Et d'après le DRH de Dangote Cement Senegal, il s'agit d'une belle initiative qui consiste " à recruter des talents qui vont assurer la pérennité et le futur de l'entreprise. Le choix était porté sur les jeunes et nous sommes allés les chercher directement à l'école...", a-t-il précisé.



" L’objectif du programme est de permettre aux différents stagiaires de s’initier aux réalités du monde du travail, et ainsi acquérir, au-delà des connaissances théoriques, les indispensables compétences professionnelles pratiques. De surcroît, les stagiaires bénéficieront d’un système de mentorat auprès de collègues à l’expérience et à la compétence avérées. D’une durée de 18 mois, le programme vise, à terme, l’insertion professionnelle des stagiaires aux parcours concluants, dans les différentes filiales francophones du Groupe (Cameroun, Congo-Brazza, Côte d’Ivoire, et Sénégal). Ces stagiaires sont entièrement pris en charge par Dangote Group au cours de la durée de leur séjour à l’usine", a-t-on informé.



Prenant la parole, les stagiaires venus des 4 pays précités ont tous exprimé leur satisfaction d'avoir été choisis par Dangote Cement. " Je tiens à remercier le groupe Dangote de nous avoir donné cette opportunité. Ce genre d'entreprises sont rares en Afrique particulièrement dans notre pays. Pour moi, c'est comme un rêve qui s'est réalisé", a déclaré un jeune ingénieur du Congo Brazzaville. Du côté du Sénégal, Aminata Khouma, s'en réjouit. " Je suis vraiment ravie de participer à ce programme qui va nous permettre de non seulement faire un stage mais aussi d'avoir l'opportunité de subir une formation et d'être davantage outillés dans la cimenterie". " Je suis très contente de participer à ce programme. Personnellement, j'ai choisi de participer à ce programme parce qu'il me donne l'occasion de pouvoir effectuer le projet professionnel que j'ai. J'aurais aussi l'occasion d'intégrer le domaine que je veux[...]. Je dois commencer par remercier Dangote pour cette opportunité qu'il donne à des jeunes diplômés...C'est une chance pour nous", ont indiqué deux autres stagiaires venus de la Côte d’Ivoire et du Cameroun.