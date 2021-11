Production Cinématographique : « Le Sénégal est en train de produire énormément de contenus » (Germain Coly)

Le directeur de la cinématographie au ministère de la Culture et de la Communication, en marge de la de la cérémonie de sortie de la première promotion de formation des jeunes aux arts visuels numériques et métiers de l'image (FAV) est revenu sur les progrès notés par la cinématographie sénégalaise. Germain Coly évoque les politiques mises en place par l’État pour booster ce secteur.



« C’est un travail fait depuis quelques années, bientôt une dizaine d’années. C’est une volonté politique de l’État. L’objectif, c'est de faire de la cinématographie, un maillon fort de la culture au Sénégal. Cela s’est transcrit par la création d’un environnement propice au développement du secteur par des textes qui régissent le secteur mais également par des moyens financiers à travers un outil de financement qui est le fonds de promotion à l’industrie cinématographique et audiovisuel qui permet avec les textes juridiques qui existent de créer cet environnement qui est propice au développement. C’est ce qui a donné le résultat que nous avons aujourd’hui avec le développement de la production. Le Sénégal est en train de produire énormément de contenus », conclut le directeur.