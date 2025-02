Processus électoral : le FDR exige l’ouverture de concertations politiques

Dans le cadre de la gestion démocratique du processus électoral, le Front pour La Défense de la Démocratie et de la République (FDR) appelle à « l’ouverture immédiate de concertations politiques autour de l’évaluation des élections présidentielle et législatives et la revue du Code électoral ». Mais également « la révision concertée de la législation sur les partis politiques respectant le pluralisme et l’ensemble des garanties offertes par la Constitution ».







Le Front pour La Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a été lance ce dimanche par des ténors de l’opposition sénégalaise. On peut citer Khalifa Sall, Abdou Mbow de l’Apr, Modou Diagne Fada, Oumar Sarr, Anta Babacar Ngom entre autres.