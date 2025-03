Processus démocratique au Sénégal : le FDR se confie à Monseigneur Benjamin Ndiaye et aux familles Layène et Omarienne

Le FDR qui est en train de dérouler un programme dans le cadre de ses activités politiques, poursuit sa tournée auprès des familles religieuses. Après Touba, Tivaouane et Médina Baye, le Front pour La Défense de la Démocratie et la République (FDR) a été reçu ce Mercredi par Mgr Benjamin Ndiaye, avant de se rendre à Cambérène chez la famille Layène et ensuite visiter la famille Omarienne.







Lors de ces visites, le front par la voix d’un de ses membres, en l'occurrence Aly Saleh Diop, estime que le Sénégal rencontre des difficultés liées au processus démocratique et qu’il faut bien en parler aux guides religieux qui sont aussi des régulateurs sociaux. « Nous avons constitué ce front pour partager nos avis avec les populations sénégalaises et les autorités religieuses. D’ailleurs, ces dernières sont au fait de la marche du pays. Elles ont un rôle à jouer dans l’évolution et la paix qui doit régner dans le pays », assène Aly Saleh Diop, membre du FDR.