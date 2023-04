Procès « Sweet Beauté » le 16 mai 2023: Ousmane Sonko se prononce !

Depuis plus d’une semaine dans le Sud pour des activités en rapport avec sa commune, Ziguinchor, le maire Ousmane Sonko fait son come-back dans la capitale sénégalaise. Un retour qui coïncide d’ailleurs avec l’annonce de la date de son procès avec Adji Sarr sur l’affaire « Sweet Beauté » programmé le 16 mai prochain.



Le leader de parti Pastef sur ce sujet, a fait un post pour dire que cette coïncidence n’est pas anodine. « Décidément, chaque annonce d’une tournée populaire déclenche chez nos vis-à-vis une hystérie politico-judiciaire qui vire à la schizophrénie » déclare l’initiateur du « Burok » qui considère que cette stratégie en son encontre, « est concoctée par des gens totalement détachés de la réalité.



Pour le moment Ousmane Sonko est revigoré ses activités en Casamance où, comme le précise t-il, « le Kaldu et autres Étodié lui ont fait beaucoup de bien ».



Le patron du parti Pastef donne rendez-vous à Tivaouane et Thiès à compter de ce dimanche 30 avril et rappelle aux militants l’urgence de continuer de s’inscrire sur les listes électorales pour préparer les échéances de 2024.