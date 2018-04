Procès Barthélemy Dias : Le jugement sera rendu le 17 avril prochain

Le président du tribunal des flagrants délits de Dakar a bouclé les débats d'audience pour fixer la date de son délibéré dans le procès Barthélemy Dias. Le juge rendra un jugement susceptible d'appel le 17 avril 2018.



Selon l'accusation, Barthélemy Dias serait l'auteur d'une "provocation directe à un attroupement non armé". Il est poursuivi pour "outrage à des magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance".



Et, le ministère public demande qu'une peine de 2 ans au minimum soit prononcée contre le Maire de Mermoz/Sacré-Coeur...