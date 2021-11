Prix du sac de farine de blé : Dans l’impasse, les meuniers arrêtent leur production à partir de ce mardi et alertent sur les pertes subies.

Après avoir fait une sortie le 14 Septembre dernier qualifiant la situation de l'industrie meunière sénégalaise de grave, préoccupante, et désespérante pour les acteurs, l’association des meuniers industriels du Sénégal est passée à la vitesse supérieure.

Face à la presse ce mardi, les industriels estiment que la flambée des prix du blé se passe dans une totale indifférence des autorités.



Malgré leurs alertes, auprès du ministère du commerce, le prix de revient de la farine vendue au Sénégal est bien au-dessus du prix de vente imposé par les autorités gouvernementales. En Septembre 2021, l’association a sollicité en urgence une prise de décision rapide pour revoir le prix de la farine. Mais en vain.



Fort de ces considérations et de l’impact économique que procure le secteur des meuniers, il est décidé, à compter de ce jour une réduction périodique et collective de production permettant de freiner le niveau des pertes enregistrées quotidiennement et ce, informent les meuniers, jusqu'à ce qu'une réponse assurant la survie des meuniers soit clairement apportée. Pour la semaine en cours la production nationale est arrêtée du mardi 2 au jeudi 4 novembre 2021.



Ils rassurent toutefois les concitoyens et partenaires d'un accès raisonnable à la farine qui reste un produit de première nécessité et une production vitale pour tous et ralentissent le chômage technique, inéluctable dans les prochaines semaines au regard des enjeux de sauvegarde de l'emploi, préalable aux options de licenciement économique.



Par cette initiative assez fâcheuse des meuniers industriels, le pain risque d’être introuvable dans les prochains jours.