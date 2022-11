Prix des denrées, inflation, et taux d’intérêt : dilemme entre relance et stabilité appauvrissant.

Dans sa présentation du rapport sur les perspectives économiques économiques en Afrique au Sud Sahara du 27 Octobre 2022, le Fond Monétaire International enjoint aux banques centrales des pays de la sous- régions dont la BCEAO de relever graduellement les taux d’intérêt pour restreindre le crédit afin de limiter l’effet de la masse monétaire sur le niveau des prix.



Les prix des denrées dans la théorie économique sont influencés par la disponibilité de la monnaie en circulation dans un pays ou un espace donné. La monnaie en circulation constituée de billets de banque et des pièces de monnaie est émise par la banque centrale.



La banque centrale- la BCEAO pour notre cas – est une institution indépendante, chargée par l'état ou les états de mettre en oeuvre la politique monétaire sans aucune influence ni de la Banque Mondiale ou du FMI. La banque centrale veille à la stabilité des prix en contrôlant à la fois l'inflation - lorsque les prix augmentent - et la déflation - lorsque les prix baissent. Elle contrôle et supervise les banques secondaires ou commerciales par le moyen du taux d’intérêt dans l'objectif de stabiliser l’économie et d’éviter un dérapage sur les prix des denrées etc..



Les banques commerciales ou secondaire sont celle sur lesquelles nous nous tournons lorsque nous devons ouvrir un compte bancaire ou souscrire un prêt, elles empruntent directement de l'argent auprès de la banque centrale pour à leur tour prêter cet argent aux ménages et aux entreprises afin de soutenir l’activité économique – investissement et consommation - donc la croissance de l’outil de production et l’emploi.



Le taux d’intérêt créditeur dans notre pays est passé de 5,13% en mai 2022 à 5,25% à octobre 2022 tandis que le taux débiteur appliqué aux ménages et entreprises est ressorti à 6,36% en juin 2022 contre 6,35% en mai 2022.



La zone fran dont nous faisons parti à un niveau de taux d’intérêt trop élevé pour une croissance trop souvent faible de l’ordre de 4% en moyenne par rapport aux pays comme le Ghana et le Nigeria. Une croissance sans substance et richesse au regard du niveau d'inflation.



Et pour cause le loyer de l’argent dans la zone franc est contre productif pour l’expansion économique et la création d’emplois. Ce phonème fait basculer des pans entiers de l’activité économique dans l’informel ou le secteur dit non-structuré.



Le financement de l’activité de production et d’investissement des PME et PMI souffre des taux d’intérêt élevés que les banques commerciales répercutent aux agents économiques débiteurs. Au Sénégal le besoin de financement de pme et pmi pour éviter une mortalité précoce des ces unités de production souvent faible s’élève à 700 milliards annuels soit 11 % du PIB. Avec tout l’effort public et privé pour leur financement adéquat, nous n’arrivons pas à mobiliser 70 milliards annuels pour financer ou refinancer l’activité des PME au Sénégal. La politique de la Banque Centrale est complètement déconnectée des réalités économiques.



La transformation de l’économie endogène ne peut être effective tant que notre politique monétaire n’est pas en harmonie avec la situation des PME et PMI qui constituent 90% de nos unités de production.



Dans ce contexte, la préconisation par le FMI de relever graduellement le taux d’intérêt pour contenir l’inflation et l’envolée des prix alors que nos économies n’arrivent pas à se relancer après la covid 19 et la guerre Russie- Ukraine reste problématique.



Faut-il encourager une baisse drastique des taux d’intérêt afin de relancer l’économie ou faut-il comme le suggère le FMI augmenter les taux d’intérêt pour contenir l’inflation sur le prix des denrées. Le lien n’est pas du tout établi comme dans les économies avancées entre la masse de monnaie en circulation et l’indice des prix tant nos pays sont trop pauvres ou tout excédent de revenu va directement à la consommation incompressible. La pauvreté monétaire est estimé à 37,8% de la population du pays.



In fine le FMI gagnerait à revoir ces inputs qui lui permettent d’apprécier nos économies ou persistent secteur informel et pauvreté extreme. Nos economies sont loin des schémas et mécanismes formels et structurés des pays du nord du globe.







Moustapha DIAKHATE



Expert et Consultant en Infrastructure



Ex conseiller Primature