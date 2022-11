Prix AJMS sur la migration : Les lauréats recevront recevront une enveloppe allant de 500 à 1.000 euros.

La troisième édition du prix du meilleur reportage sur la migration de l'association des journalistes pour la migration et sécurité du Sénégal (AJMS), est officiellement lancé ce vendredi 18 novembre 2022. Pour l'édition 2022, trois thématiques majeures sont proposées aux candidats. La nouveauté pour cette année est que les lauréats du concours recevront des chèques allant de 500 à 1.000 Euros.

« Pour cette année trois thématiques sont choisies, à savoir migration et genre, migration et climat et migration et gestion de données. La nouveauté pour cette année les lauréats recevront des sommes symboliques d’argent allant de 500 à 1000 euros », a renseigné le président de l'AJM S, Moussa Seydou Diallo, qui présidait le lancement officiel du prix. Les journalistes sont inviter participer massivement à ce prix qui célèbre la journée internationale des migrations au Sénégal. Le dîner de gala est prévu le 24 décembre prochain...