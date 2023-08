Privatisation des infrastructures de congélation offertes par le Canada au Sénégal : Parfum de scandale dans le secteur de la pêche artisanale !

Le secteur de la pêche artisanale est loin de voir le bout du tunnel. Alors qu'il doit faire face à la rude concurrence des industriels, il a perdu les infrastructures de froid congélation qu'ils avaient obtenues dans le cadre de la coopération du Sénégal avec le Canada, informe le Quotidien Source A. Ces fabriques de glace, qui permettent de garder les produits halieutiques invendus frais en attendant des jours meilleurs, ont été privatisées.

D’après la même source, le Sénégal avait bénéficié de ses infrastructures de froid congélation dans le cadre de la coopération avec le Canada. Trois ont été installées respectivement à Cayar, Rufisque et Joal. Mais elles ont toutes été privatisées au grand dam des pêcheurs artisanaux. Le problème a été mis au goût du jour, lorsque certains acteurs ont émis le souhait d'avoir une station sur l'un des sites concernés. Ledit site était à Cayar. Les acteurs de la pêche artisanale ont émis le souhait d'avoir une station d'essence au niveau du site qui abrite l'infrastructure de froid congélation. Mais leur désir n'a pas été exaucé sachant que le terrain en question est détenu aujourd’hui par Omaïs, le propriétaire de Patisen.

Ce dernier a été d'ailleurs convoqué par les pêcheurs artisanaux qui ont voulu savoir s'il détenait réellement des papiers en bonne et due forme. Surtout que le site se trouve dans le domaine maritime. Mais ils n'ont pas été édifiés, même après avoir sollicité leur ministère de tutelle. Cayar n'est pas le seul quai de pêche où un tel constat a été fait. Il est signalé également une privatisation des infrastructures de froid congélation et conservation dont le Sénégal a bénéficié dans le cadre de la coopération avec le Canada à Joal et à Rufisque.