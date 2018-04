Pressions supposées sur le gérant de Palm Beach : Mame Mbaye Niang va porter plainte contre Idrissa Seck

Le samedi 14 avril 2018, Monsieur Idrissa Seck a, lors d'une manifestation politique à Saly, accusé les autorités en charge du tourisme d'avoir fait pression sur l'hôtel Palm Beach pour empêcher la tenue d’une activité de son parti politique. M. Seck est allé jusqu’à dire que le gérant de cet hôtel avait été menacé d’être poursuivi par l’administration fiscale au cas où son établissement accueillerait cette activité.



Le Ministère du Tourisme s’inscrit en faux contre ces allégations diffamatoires et tient à rétablir la vérité à savoir que ni le Ministre du Tourisme ni un autre responsable du Ministère n’a fait pression sur quelque hôtelier que ce soit pour quelque raison que ce soit. Les hôteliers sont des acteurs privés dans un pays de droit ; ils ne sont pas placés sous l’autorité d’un département ministériel. Il est important aussi de rappeler que l’administration fiscale est logée au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et non au Ministère du Tourisme.



En insinuant que le gérant du Palm Beach pourrait avoir quelque chose à se reprocher en lien avec ses obligations fiscales, M. Seck porte atteinte à l’honorabilité d’un entrepreneur qui a investi son temps et son argent pour en arriver là et dont la réputation constitue l’un des principaux atouts aux yeux de ses interlocuteurs et ses partenaires en affaires.



Au regard de tout ce qui précède, le Ministère du Tourisme met au défi M. Seck d’apporter les preuves de ce qu’il avance. Le Ministre du Tourisme se réserve, quant à lui, le droit de porter cette affaire devant les tribunaux.





Fait à Dakar, le 16/04/2018