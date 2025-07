Présidentielle ivoirienne: le président Alassane Ouattara candidat à un quatrième mandat

Le président ivoirien Alassane Ouattara, 83 ans, a annoncé mardi sa candidature à la présidentielle d'octobre, pour briguer un quatrième mandat à la tête du pays, dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux.



"Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025", a annoncé le président Ouattara, ajoutant que la constitution du pays l'"autorise à faire un autre mandat" et sa "santé le permet". Quatre figures de l'opposition sont exclues du scrutin, comme le président du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam et l'ancien président et opposant Laurent Gbagbo.