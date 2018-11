Présidentielle de 2019 : La Convergence des jeunes de BBY investit Macky Sall

C’est ce dimanche 25 novembre au Stade Iba Mar Diop que la Convention nationale des jeunes de Benno Bokk Yakaar a décidé d’investir le président de la République sortant Macky Sall, pour briguer un second mandat à présidentielle prévue en février 2019. Cette plateforme a désormais porté son choix sur le leader de l’Alliance pour la République et se dit prête à le réélire dès le premier tour.



Une cérémonie solennelle d’investiture qui s'est déroulée sous la présence de plusieurs sommités du pays avec à leur tête, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Parmi les personnalités qui ont répondu à la grande mobilisation de Madame Thérèse Faye Diouf, on pouvait noter la présidente du Conseil économique, social et environnemental; l’envoyée spéciale du Président et coordinatrice du pôle national pour le parrainage Madame Aminata Touré; le ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr; le ministre de la jeunesse, Pape Gorgui Ndong; le ministre conseiller Mor Ngom; le coordinateur des jeunes de BBY, Zator Mbaye, ainsi que plusieurs responsables et militants de la mouvance présidentielle.