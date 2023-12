Présidentielle 2024 : la Coalition BBY a déposé sa caution de 30 millions pour le candidat Amadou Bâ

La valse des dépôts de la caution de 30 millions de Fcfa à la Caisse de dépôts et consignations (CDC) des candidats à la Présidentielle se poursuit. Ce 14 décembre, c’était au tour de la Coalition Benno Bokk Yakaar de se prêter à l’exercice pour leur candidat Amadou Ba.

Accompagné d’une forte délégation des membres de la coalition BBY, le mandataire Abdoulaye Badji a déposé la caution de 30 millions de Fcfa à la CDC comme le veut la loi. À cette occasion, monsieur Seydou Guèye, en sa qualité de porte-parole de l’APR, a déclaré : « nous sommes venu sacrifier à un rituel imposé par notre législation. Vous le savez une élection c’est des étapes, c’est des procédures et c’est des actes à poser, aujourd’hui, nous en sommes bien sûr à la phase de dépôt de la caution pour le candidat Amadou Bâ, au nom de la coalition Benno Bokk yakaar. »

Pour clore son propos, Seydou Guèye ne prive pas pour remercier ses camarades de la coalition tout en magnifiant leur engagement d’aller en compétition électorale sur les bases de nos traditions démocratique et électorale, des élections ouvertes, transparentes, régulières, sans contestation qui établiront la victoire de notre candidat Amadou Bâ comme cinquième président du Sénégal… »