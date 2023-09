Présidentielle 2024/ débat programmatique : Aminata Touré défie Amadou Bâ

Maintenant que le Président Macky Sall tient enfin son candidat, à 4 mois de la campagne électorale, la présidente informe qu’il est urgent de confronter les idées, les programmes et les pratiques de ceux et celles qui prétendent diriger notre pays.







C’est dans ce sens qu’Aminata Touré propose, sans délai, un débat avec le Premier Ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, débat public à organiser par la presse sénégalaise avec invitation de la presse internationale.







« Venant de moi-même, ancien Premier ministre et candidate à l’élection de 2024, une telle invite ne saurait être refusée par le candidat du régime en place. Je suis immédiatement disponible dira Aminata Touré qui invite la presse à contribuer à faire de l’élection présidentielle de 2024 un choix de programme et d’éthique parmi tous les candidats déclarés.