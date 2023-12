Présidentielle 2024: Moustapha Guirassy investit Ousmane Sonko

Le président du parti « Sénégal En Tête » (SET), à travers son bureau politique, a décidé d’investir officiellement Ousmane Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2024. C’est dans un communiqué rendu public que Moustapha Mamba Guirassy et son parti ont estimé que le moment est venu pour faire ce choix et participer ainsi à « la consolidation de la démocratie et du renforcement de l'unité nationale en vue d'un Sénégal meilleur ».







Selon l’ancien ministre de la communication sous Wade, membre de la coalition Yewwi Askan Wi et du FITE, il partage « la vision commune du projet politique de transformation du Sénégal: « nous n’avons dès lors d’autre choix que d’appuyer la candidature d’Ousmane Sonko à travers la coalition SONKO 2024 car cette candidature relève avant tout d’une demande du peuple Sénégalais », a t-il indiqué dans le communiqué.