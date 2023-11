Présidentielle 2024 / Me Sidiki Kaba formel : « Nous allons l’organiser dans la paix, la transparence et vaquer à nos occupations le lendemain »

Pour l’organisation des élections au Sénégal , le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique rappelle que « la démocratie sénégalaise est une démocratie majeure ». Le prétexte a été les nombreuses interpellations des députés notamment ceux de l’opposition sur la transparence des élections. D’ailleurs ils ont généralement récusé le ministre Sidiki Kaba qu’il considère comme « un partisan de l’Apr ». Le ministre de l’intérieur Me Sidiki Kaba indique dans ce sillage qu’il est important de faire recours à l’histoire électorale du Sénégal. « Depuis le passage de tous les présidents qui se sont succédé depuis que le Sénégal est indépendant, indique que nous avons une histoire électorale transparente. Les élections qui seront organisées seront transparentes. Ceux qui seront dans les centres de votes, constateront que ce qui sortira des urnes sera respectés. Le Sénégal vote depuis le 19e siècle. Rassurez vous, le lundi vous allez vaquer à nos occupations » a précisé le ministre de l’intérieur en répondant aux députés. Le ministre de l’intérieur rappelle que le Sénégal est un État de droit qui fonctionne sur le principe de l’équité et de la transparence.



Aussi, il estime que le Sénégal est une terre de dialogue et de paix. « Le Président Macky Sall a la paix chevillée au corps. Il a toujours œuvré pour une transparence dans l’organisation des élections et pour que la stabilité règne dans ce pays.











Cheikh S. FALL