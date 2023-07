Présidentielle 2024 / Le mouvement Andone Fal Andate Foli sur la décision du président Sall : "Vous avez su neutraliser systématiquement l’arme du troisième mandat"

Dans un communqué lu à Dakaractu Kaolack, le mouvement ANDONE FAL ANDATE FOLI s'est félicité de la décision du président Macky Sall de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de février 2024. "Le Président Macky SALL vient de hisser le Sénégal au plus haut sommet des États références en matière de démocratie. Le Sénégal a repris sa place dans le concert des Nations. Monsieur Macky SALL n’est pas sorti par une porte mais plutôt sur un très grand boulevard. Il vient non seulement de soulager le peuple Sénégalais, mais aussi et surtout l’Afrique subsaharienne. Merci Monsieur le Président pour cette décision, réfléchie et patriotique".

S'adressant à l'opposition, Tamsir Sall et ledit mouvement de révéler les armes dont celle-ci disposait et la façon dont le président Macky Sall a réussi à contourner l'obstacle. "Cependant, il est à noter que l’opposition radicale Sénégalaise disposait de deux armes de destruction massive : Le troisième mandat et le « Nédo Ko bandoume ». Vous avez su neutraliser systématiquement l’arme du troisième mandat en donnant un coup de massue aux ennemis de la République qui voulaient s’y arc-bouter pour semer le chaos dans le pays. La deuxième arme de destruction massive en leur possession est le « Nédo Ko Bandoume ». Ils prient tous, autant qu’ils sont pour que votre choix soit porté sur une personne de même ethnie pour semer entre les Sénégalais la zizanie, la haine, la discorde et au final l’instabilité et le chaos".