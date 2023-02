Présidentielle 2024 : Le ministre de l’intérieur annonce la tenue de la révision exceptionnelle des listes électorales

Conformément aux dispositions de l'article L.37 et au regard de la permanence des listes électorales, une révision exceptionnelle des listes aura lieu en perspective de la tenue de l'élection présidentielle de 2024. En effet, la révision annuelle est initiée par l’administration. Sauf cas de force majeure, cette révision dite ordinaire se déroule dans les délais fixés par le présent code. Ainsi, elle est exécutée par les commissions administratives composées d’un président et d’un suppléant désignés par le préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis politiques légalement constitués, déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente.