Présidentielle 2024 : Le bureau politique de Pastef invite Macky Sall à ne pas engager « le Sénégal dans un chantier sanglant... »

La question d'un troisième mandat pour le président Macky Sall continue de diviser la classe politique sénégalaise. Si une partie de son camp estime que Macky Sall a bien le droit de se présenter pour un troisième mandat, ce n'est pas pas le cas pour l'opposition, notamment le parti Pastef/ Les Patriotes.

En conférence de presse cet après midi, les patriotes ont invité le président sénégalais à ne pas engager le pays dans l'impasse.

« Qu'il n'engage pas le Sénégal dans un chantier sanglant d'un troisième mandat que personne n'acceptera, d'un troisième mandat que personne n'acceptera parce qu'il n'y aura pas de monarchie au Sénégal et en reprenant simplement ses propos, on se rend compte qu'on peut s'en tenir allègrement à tout ce qu'il a dit pour lui opposer ses propres propos avant qu'il ne soit président et pendant qu'il a été président jusqu'en 2016 au référendum de révision constitutionnelle », a invité Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du Pastef...