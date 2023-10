Présidentielle 2024/ Farba Ngom plébiscite Amadou Bâ: « Nous allons le porter à la tête du pays dès le premier tour »

Après avoir revisité le bilan du Président Macky Sall pendant 12 ans dans la région de Matam, particulièrement dans l’arrondissement des Agnams, le député-maire Farba Ngom revient sur ses relations politiques avec le leader de l’alliance pour la république (Apr).







Dans le domaine politique, Farba Ngom rappelle que sa base, c’est les Agnams qui demeurent sa force. Il revient ainsi sur l’après décision du chef de l’Etat, de ne pas briguer un troisième mandat :« J’ai beaucoup réfléchi après que le Président Macky Sall a décidé de ne plus se présenter à l’élection présidentielle. J’ai d’abord discuté avec mon fils aîné qui est au Canada, il m’a donné sa position en me disant de continuer mon œuvre en politique. En plus, ce qui m’a le plus touché, c’est qu’il m’a encore dit de rester fidèle au Président Macky Sall » dira le maire Farba Ngom qui dit bien retenir les propos de son fils aîné.







Farba Ngom qui ne fait pas dans la langue de bois, en a fait de même avec les deux maires, des amis et compagnons que sont Abdoul Yaya Kane et Amadou Yero Bâ respectivement de Dabia et de Orefonde. Cette situation que décrit le fidèle compagnon politique du Président Macky Sall donne une piste sur la direction qu’il compte engager et orienter sa base. Farba précise dans sa déclaration que, même si le choix de son leader est fait, il a l’obligation de se prononcer et d’éclaircir ses mandants sur sa position. « Le candidat du Président c’est Amadou Bâ ! Moi Farba Ngom, aussi, c’est mon candidat ainsi que celui de tout le Bossea » a-t-il fait savoir devant le public bouillant scandant le nom du Premier ministre et candidat de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar.







Farba Ngom réitère ses relations avec Amadou Bâ et lui promet de le parrainer et une victoire dès le premier tour au lendemain de l’élection présidentielle du 25 février 2024.