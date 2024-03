Présidentielle 2024 : Des organisations de la société civile proposent des stratégies de lutte contre les violences électorales

Dans cette logique, le chargé de programme de l’OSIDEA, Cheikh Oumar Thiam a présenté le projet.



Les principaux objectifs sont : informer le public sur les objectifs du projet d'éducation Citoyenne des jeunes sur la prévention et la résolution des conflits en période électorale au Sénégal, rappeler les enjeux liés à la tenue d’une élection présidentielle apaisée et à la nécessité de travailler à réduire des risques de violence pendant la période préélectorale et électorale, présenter les activités qui seront menées dans la cadre de la mise en œuvre du projet contribuant à la décrispation de l’espace politique et à la préservation de la paix sociale au Sénégal.