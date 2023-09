Présidentielle 2024 : “Amadou Ba peut compter sur le soutien du Réseau des Jeunes Maires de la Mouvance Présidentielle” (Aladji Ba, Coord.)

Fidèle à ses engagements auprès du Président Macky Sall, Président de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la Grande Majorité Présidentielle, le Réseau des Jeunes Maires de la Mouvance Présidentielle “approuve et appuie le choix porté sur Monsieur le Premier Ministre, Amadou Bâ, pour être notre candidat à l’élection présidentielle du 25 Février 2024”, ont-ils annoncé par la voie du coordonnateur national et maire de Mereto (Koumpentoum), M. Aladji Ba.

Selon ce dernier, “ce choix est pertinent en ce sens qu’il est porté sur un grand commis de l’État, grand artisan du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est le référentiel des politiques publiques depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête du Sénégal.

Nous, maires, membres du Réseau des Jeunes Maires de la mouvance présidentielle, avons décidé de le soutenir jusqu’à la victoire finale. Nous profitons de cette occasion pour féliciter Monsieur le Président de la République Macky Sall, le visionnaire et le bâtisseur d’un Sénégal nouveau, un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Son magistère marquera à jamais la conscience collective, tant par ses réalisations que par son leadership éclairé qui permet aujourd’hui, à l’Afrique d’obtenir une place au G20. Ses deux mandats, à la tête du pays ont été parsemés de succès économique, social et diplomatique”, avance t’il.

Par ailleurs, les membres du Réseau des Jeunes Maires de la Mouvance Présidentielle ont décidé “d’être les boucliers pour défendre la candidature du Président Amadou Ba, mais aussi et surtout d’être les artisans de sa victoire (Nioko Ress, Niokoy Fal). Nous lançons également un appel appuyé à tous les militants de la Coalition BBY à l’unité et à la solidarité pour assurer cette victoire éclatante qui permettra de préserver le legs politique du Président Macky Sall. Car, nous demeurons convaincus que nous sommes et restons la première force politique du Sénégal”, a conclu Aladji Ba...