Présidentielle 2024/ Aliou Mamadou Dia à la jeunesse Thiessoise: « Vous êtes l’avenir de ce pays »

Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), à la tête d'une vaste coalition de partis et mouvements (AMD2024), Aliou Mamadou Dia s’est adressé à la jeunesse sénégalaise qui avait été qualifiée de « Jeunesse malsaine » en 1988 à la célèbre Place de France, devenue la Promenade des Thiessois. « Vous n'êtes pas une jeunesse malsaine mais plutôt digne, responsable et consciente. C'est avec les jeunes du Sénégal que je veux bâtir le Sénégal. Vous êtes une jeunesse engagée et vous méritez le respect de tous. L'avenir de notre cher Sénégal repose sur vos épaules » , a déclaré le candidat technocrate Aliou Mamadou Dia devant une foule acquise à sa cause dans la cité du rail.







Le candidat du parti de l’unité et du rassemblement a, en outre, fait part de sa volonté de réhabiliter les chemins de fer, d'implanter une industrie culturelle et un pôle d'ingénierie à Thiès. La caravane du candidat Aliou Mamadou Dia s’est ensuite dirigée vers Louga qui constitue sa prochaine étape.