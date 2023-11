Présidentielle 2024 : Adama Bèye confirme son soutien à Amadou Bâ et « lui promet l’électorat de Dakar »

Avec son mouvement « Nouvelle Génération Sénégalaise en Marche » (NGSM), Adama Bèye compte accompagner le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de l’élection présidentielle. Le premier acte pour s’acheminer vers ce scrutin, est la mise en place de cellules de jeunes dans toute la région de Dakar. « Pour le moment, nous avons ouvert à Dakar six cellules. Le travail se poursuit et aujourd’hui, l’option que nous avons choisie est de mailler toute la région de Dakar en invitant les jeunes à découvrir ce que le Premier ministre Amadou Bâ leur offre en terme d’emplois et d’opportunités de réussite », a confirmé le président du mouvement NGSM à l’occasion du lancement du mouvement « And Nguir Euleuk » à Fann-Amitié-Point-E et piloté par le jeune Baye Fara.



Le président de AB Corporation lors de cette rencontre avec les jeunes qui s’engagent à soutenir le Premier ministre Amadou Bâ, a annoncé qu’il va s’investir pour que la cellule de la commune visitée, dispose de 10 emplois dans le cadre de « Xëyu Ndaw Ñi », des bourses de formation à travers l’intervention de l’ONFP et 1 million de francs CFA qui sera versée dans la calebasse des femmes pour un départ de leurs activités.



Le président du mouvement « Nouvelle Génération Sénégalaise en Marche » s’entretenant avec les jeunes de la commune, rappelle l’attachement du Premier ministre Amadou Bâ aux jeunes. « Amadou Bâ, que je connais bien, est très sensible au statut des jeunes. Au moment où on parle d’immigration irrégulière, il demeure plus que jamais engagé à trouver des solutions pour que les jeunes prennent conscience des opportunités de leur pays. Nous savons bien ce qui existe au delà de nos frontières. Mais nous communiquerons avec tous les jeunes et les invitons à faire le bon choix », indique Adama Bèye qui lance un appel aux militants et souteneurs de la candidature d'Amadou Bâ : « L’objectif, c’est de faire venir un électorat qui est hors de Benno. Convaincre l’électorat indécis ou celui de l’opposition en leur expliquant l’impact du programme et de l’ambition du candidat de la majorité. Mais il ne s’agit pas de faire pêcher dans les eaux de la majorité » a-t-il conclu...