Présidentielle 2024/ 2e congrès d’investiture de ALSAR: Racine SY plébiscite Amadou Bâ

Après la cérémonie avec l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) ce matin, le Premier ministre Amadou Bâ s’est rendu cet après midi au 2ème congrès d’investiture de « And Ligguey Sénégal Ak Racine » (ALSAR). C’est au tour du maire de Podor de déployer sa force politique pour le compte du candidat désigné de la coalition présidentielle BBY. Mamadou Racine SY avec toutes les forces de l’ALSAR dans le département de Podor, dans Dakar et d’autres parties du Sénégal ont décidé de porter la candidature du candidat Amadou Bâ. Ce dernier s’est présenté dans la manifestation avec plusieurs autres membres de la coalition présidentielle. Dans les rangs des membres du gouvernement, on a remarqué la présence de Mbaye Ndiaye, directeur des structures du parti, de Seydou Gueye, porte-parole de l’Apr, de Abdou Karim Fofana, de Augustin Tine, du ministre Issakha Diop, de Mor Ngom.







Le président de And Ligguey Sénégal Ak Racine (ALSAR) prend la parole et est catégorique quant au candidat que ALSAR a désigné. « Nous n’avons donné à personne de l’argent pour venir assister à ce congrès. Ils sont tous engagés derrière le choix et l’unique candidat qui peut maintenir le pays dans la voie de l’émergence : Amadou Bâ ». Le président de la Fédération des Organisations Patronales de l’Industrie touristique du Sénégal (FOPITS) par ailleurs président de ALSAR, dira de plus que : « Nous déclarons dans ce congrès d’investiture, que c’est bien Amadou Bâ que notre mouvement a choisi » a t-il servi.







Cheikh S. FALL