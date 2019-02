Présidentielle 2019 / Sécurité : Issa Sall promet le renforcement de la sécurité frontalière, des forces de l’ordre et la création d'une brigade spéciale anti criminels

Le volet sécuritaire ne sera pas en reste dans le programme PUR100 du candidat El Hadj Issa Sall. À l'en croire ce sera le volet numéro un de son programme : «Nous allons faire de la paix en Casamance notre priorité et cela par le biais du désenclavement et le développement... Nous allons instaurer une surveillance accrue au niveau des frontières pour parer au terrorisme.»

Poursuivant, il a promis un renforcement des moyens destinés aux forces de l'ordre : «Nous allons doter la police de moyens conséquents pour juguler la criminalité. Nous allons appliquer des sanctions pour réduire les accidents de la circulation… Une brigade anti criminelle sera créée pour lutter sévèrement contre les meurtres et le rapt d'enfants, à cela s’ajoute la mise en place de caserne de sapeurs-pompiers dans les 45 départements, de systèmes de vidéo surveillance et d’éclairage public. Toutes ces mesures devraient permettre une meilleure gestion de la question sécuritaire au niveau national» promettra t-il…