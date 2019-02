Presidentielle 2019 : Marie Teuw Niane ratisse Rao pour le compte du candidat Macky Sall

Le coordinateur du comité départemental électoral était dans l’arrondissement de Rao pour rencontrer les populations de cette partie du département afin de les convaincre à soutenir le candidat Macky Sall et sa coalition.

Les visites de proximité étant privilégiées, les populations ont communié avec le Professeur Mary Teuw Niane. Partout où le Professeur Mary Teuw Niane est entré, il a été accueilli en grande pompe. Les populations ont tenu à remercier le MESRI pour toutes les actions qu'il a eues à mener dans leur localité, non sans lui réaffirmer leur soutien indéfectible pour la réélection du candidat sortant, celui qui a mis le Sénégal sur les rails de l'Émergence.

Durant toute la matinée de ce long périple, le Pr Niane et sa caravane se sont rendus successivement à Semelle, Fass, Médina Baye, Ndabe, Toumbou, Ngui Ngui Seck, Mbaye Mbaye et Fass Peulh où ils ont été reçus par des populations très enthousiastes.

Très attentif aux préoccupations des habitants de ces localités à vocation agricole, le professeur a insisté sur l’urgence de soutenir ces derniers dans leurs activités économiques, car beaucoup de problèmes ont été soulevés par ces populations qui ont vécu cette situation pendant des décennies.

À en croire ces braves citoyens du département, la plupart des voies sont difficiles d'accès, pire encore elles sont cahoteuses et sinueuses.

Une dure réalité qui a été confirmée par tous les responsables de la mouvance MTN.

Certains de souligner que sur le plan sanitaire, beaucoup de cas d'urgence n’arrivent pas être satisfaits à temps, et pire encore, il arrive même que des femmes accouchent en cours de route sans assistance. Dans le même ordre d'idées, d'autres se sont appesanti sur les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de ces localités, des difficultés qui tournent autour du problème de l'approvisionnement en eau potable d’abord, car la plupart des villages consomment encore l'eau des puits, mais également le manque d'électricité qui constitue un souci majeur pour les villages de l'arrondissement de Rao.

Conscient de l’importance que ces populations accordent à leurs doléances, le coordinateur du comité électoral départemental a pris l’initiative de les soutenir à tous les niveaux avant de leur annoncer que les autorités gouvernementales seront toujours à leurs côtés pour leur donner un meilleur cadre de vie.

Mary Teuw Niane s'est également prononcé sur les problèmes de financements et de manque d'emplois, deux aspects qui constituent des préoccupations majeures pour les femmes et les jeunes.

La deuxième étape pour ces visites de proximité a concerné les villages de Mbabou, NDakhar, Tall-Bakhle, de Gogno, de Takh-Mbeuth, Ndioumnane, et de Samba Malato.

Le ministre après avoir rencontré et échangé avec toutes les populations de ces localités, a fini sa tournée dans le village de Samba Malato.

Dans ce dernier village, un meeting de ralliement, de mobilisation et de sensibilisation a été organisé.

Après avoir écouté religieusement les allocutions des représentants des chefs de village, des femmes et des jeunes, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a pris l'engagement d'être leur porte parole, mais également celui de toutes les populations du monde rural auprès du président.

Le professeur Niane a aussi invité ses parents peulhs à soutenir le candidat Macky Sall pour qu'il puisse continuer les projets déjà entamés et qui, à terme, vont beaucoup soulager les populations de l’arrondissement de Rao.