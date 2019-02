Présidentielle 2019 / Cheikh Moussa Camara, Secrétaire national chargé des affaires financières de Rewmi : "L'État a fait ses preuves d'irresponsabilité et d'incapacité à gérer une élection"

"Un État est prévenant et prévoyant. L'État aurait dû prendre ses responsabilité avant. Aujourd'hui il a mobilisé la police et la gendarmerie mais ça, il aurait dû le faire avant!" C'est du moins la réaction de Cheikh Moussa Camara, secrétaire national chargé des finances et des questions économiques du parti Rewmi sur les évènement tragiques.

Selon le responsable politique du parti Rewmi, à travers ces évènements tragiques, "le gouvernement en place a fait ses preuves d'irresponsabilité et d'incapacité à gérer une élection". Car, se désole t-il, "on attend que ces choses se passent pour venir à la rescousse.

C'est une preuve d'irresponsabilité et d'incompétence à gérer une élection".

Le Secrétaire national chargé des finances et des questions économiques du parti Rewmi était en caravane pour sensibiliser la population de Saint-Louis sur "la nécessité de changer le régime en place et de porter leur choix sur le candidat Idrissa Seck"...