Préparatifs du gamou de Tivaouane - Cas sévères d'intoxication liés au transport d'aliments préparés : le gouverneur Saër Ndao appelle à la sensibilisation

Un Crd préparatoire du gamou de Tivaouane s'est tenu ce mercredi à la gouvernance de Thiès. À cette occasion, le gouverneur Saër Ndao a réitéré les engagements des différents services pour la bonne réussite de l'enveloppe. "Nous ferons de telle sorte que le Maouloud se déroule dans d'excellentes conditions", a-t-il rassuré.

M. Ndao a indiqué par ailleurs que le dispositif sécuritaire sera amélioré, à partir des erreurs de l'année dernière. S'agissant de l'aspect sanitaire, le gouverneur de Thiès a tenu à sensibiliser les pèlerins par rapport aux "aliments préparés" qui causent souvent des "cas sévères d'intoxication."

"D'abitude, on a des cas sévères d'intoxication liés au transport d'aliments préparés. Et ça c'est par la sensibilisation et la communication du comité d'organisation mais la communication du khalife [...], que nous pouvons régler ça. Et nous comptons sur cette communication pour que les pèlerins qui se déplacent souvent avec des aliments préparés arrêtent de le faire parce que c'est des aliments souvent qui sont souillés en cours de route et qui peuvent causer d'énormes difficultés de santé publique", a-t-il déclaré.