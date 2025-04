Préparatifs de Pâques : les prix grimpent, mais le "Ngalakh" résiste face à la conjoncture

À l’approche de la fête de Pâques, l’activité s’intensifie dans les marchés sénégalais, notamment autour des produits entrant dans la préparation du célèbre "Ngalakh", ce plat traditionnel (un dessert à base de bouillie de mil arrosé d'un jus à base de pâte d'arachide, pain de singe, sucre et chocolat), partagé par les chrétiens avec leurs voisins musulmans dans un esprit de solidarité et de convivialité.



Mais cette année encore, les commerçants comme les consommateurs vont devoir composer avec la flambée des prix, notamment pour les produits céréaliers."On vend, mais c’est cher", confient certains commerçants au marché Tilène de la Médina.

Issa, vendeur de produits céréaliers au marché Tilène, témoigne : "On rend grâce à Dieu, car on arrive à écouler nos produits petit à petit même si c’est cher sur le marché. Le pain de singe ou "bouye", est particulièrement coûteux cette année. Le kilo se vend entre 1100 et 1200 F CFA, et la tonne atteint 950 000 F. Le "bouye", tout comme le mil et l’arachide, proviennent essentiellement de la Casamance et du Saloum, des régions agricoles réputées pour la qualité de leurs produits.



Khadim Kane, un autre commerçant, trouvé dans cette partie du marché réservée à la vente de produits céréaliers, ajoute : "Les clients viennent chercher la pâte d’arachide, communément appelée "tigadégué", un ingrédient essentiel du ngalakh. Le commerce marche, on ne se plaint pas, mais il y a aujourd’hui beaucoup de vendeurs, et la vente en ligne via les réseaux sociaux nous fait concurrence."



Sur le marché, les prix pratiqués varient selon le produit, pour le mil, c'est 350 f Cfa le kilo, la pâte de Tigadégué : 1 200 F le kilo, le seau de 20 kg de pâte d’arachide est à 20 000 F, et 6 000 F pour le seau de 5 kg.



Devant un moulin à mil, Charlotte Diouf, une chrétienne, exprime sa difficulté : "Je suis venue moudre mon mil pour préparer le ngalakh, mais tout est devenu très cher. J’ai déboursé 10 000 F juste pour transformer quelques kilos."

Elle souligne toutefois la dimension symbolique et fraternelle de ce plat : "C’est surtout un plaisir pour nous, chrétiens, de partager chaque année avec les musulmans. Eux aussi, lors des fêtes musulmanes, s’occupent bien de nous."

Au marché Tilène, Lamine Kane facilite la tâche à ceux qui souhaitent obtenir une pâte d’arachide pure et fraîche. "Certains viennent avec leurs sacs d’arachide. Nous les grillons et les transformons sur place pour 100 ou 200 F/kg. Sinon, il y a aussi des seaux de pâte déjà prête."



Ce vendredi saint marque pour les chrétiens le début de la commémoration de la fête pascale. Une distribution de Ngalakh est faite par les familles chrétiennes aux musulmans avant d'aller à la messe. Ce geste symbolique se poursuit jusqu'au dimanche, jour de fête marquant la fin du carême chrétien.