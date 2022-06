Précampagne législatives : l’AFP condamne le comportement de l'opposition et affirme que l'État les poursuivra sans relâche...

Le secrétariat politique exécutif (SPE) de l'Alliance des Forces de Progrès s'est réuni le jeudi 9 juin 2022, sous la présidence de son Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, pour discuter sur trois points importants : la situation internationale et ses conséquences, la situation nationale et la vie du Parti.



Le SPE a passé en revue les turbulences qui agitent la scène internationale et la sous-région. Après les vagues éprouvantes de la pandémie de la Covid-19 et leurs impacts négatifs sur les plans sanitaire, économique, financier, social et culturel, voilà que la guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de trois mois, entraîne des conséquences de plusieurs ordres.



« Au Sénégal, la hausse du prix de l'énergie et son corollaire, l'inflation qui n'épargne pas les denrées de première nécessité, charrie des difficultés dont l'impact sur le quotidien des populations est réel. Il convient de saluer les choix politiques du Président Macky Sall en la matière, qui ont consisté à subventionner pendant un trimestre la totalité du choc énergétique, malgré les pressions des partenaires au développement. L'augmentation récente du prix du super à la pompe est l'illustration d'une hausse contrôlée, car l'accompagnement de l’État est salutaire », a déclaré Dr Malick Diop, porte-parole du jour.



Le SPE a examiné aussi avec la même attention la vie du Parti et les questions politiques liées aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Concernant les investitures au sein de Bennoo Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, le SPE reconnaît le caractère complexe de cet exercice, mais déplore certaines décisions inattendues, qui ont abouti à une situation de déséquilibre inique, préjudiciable à l'AFP. Le système électoral qui privilégie le mandataire unique devrait entraîner davantage de concertation, pour asseoir et consolider la nécessaire culture de coalition, pour que toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar réaffirment leur engagement solidaire, dans la gestion victorieuse d'une échéance souhaitée par tous les patriotes authentiques.



À cet égard, le SPE condamne vigoureusement les velléités putschistes d'une certaine opposition qui a adopté comme programme unique la conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris par la violence. L’État poursuivra sans relâche ses missions de protection des biens et des personnes. L'écrasante majorité des Sénégalais, qui tiennent à la préservation de la paix civile, doivent redoubler de vigilance, face à des outrances et à des réflexes qui sont en porte-à-faux avec notre commun vouloir de vie commune. Il terminera par saluer la mission régulatrice et patriotique que le Secrétaire général de l'AFP, Monsieur Moustapha Niasse, a accomplie, dix ans durant, à la présidence de la deuxième Institution de notre pays, l'Assemblée nationale.