Pré-inscription pour les étudiants sénégalais : Guy Marius Sagna dénonce la posture et le business de l'ambassade de France...

Élu député suite aux dernières élections législatives dans le département de Ziguinchor, Guy Marius Sagna n’a pas attendu d’être installé pour porter ses habits de député.



Un vrai député du peuple ! Pour ce coup-ci, il s’agit du peuple estudiantin. Le leader du mouvement « Frapp-France dégage », lors de son point de presse à son siège, s'est attaqué à l’ambassade de France au Sénégal. Il reproche à la représentation diplomatique de l’Hexagone à Dakar de bloquer les dossiers de demandes de visa des étudiants.



Dans la même foulée, l’activiste dénonce les lenteurs notées dans la délivrance des visas aux étudiants postulants et ayant bénéficié de préinscription pour des écoles préparatoires et universités françaises. Guy Marius Sagna s’est aussi indigné des frais exorbitants pour la livraison (11.000 cfa et 22.000 cfa). Et le leader du mouvement Frapp-France dégage affirme que dans « la richesse du président Macky Sall, il y a la sueur et le sang des pauvres sénégalais... »