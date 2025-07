Poutine à Macron : les Occidentaux sont responsables de la guerre en Ukraine (Kremlin)

Le président russe Vladimir Poutine a dit mardi à Emmanuel Macron qu'il considérait le conflit ukrainien comme "une conséquence directe de la politique des Etats occidentaux", jugeant également qu'un accord de paix devait s'inscrire "sur le long terme", lors de leur première conversation depuis 2022.



Le président russe a "rappelé (à M. Macron) que le conflit ukrainien était une conséquence directe de la politique des Etats occidentaux", a indiqué le Kremlin dans un compte-rendu de cet appel, ajoutant que l'Occident avait "ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie depuis des années" et créé une "tête de pont anti-russe en Ukraine".



Selon la présidence russe, M. Poutine a dit à son homologue français que tout accord de paix en Ukraine devait être "global et sur le long terme, prévoir l'élimination des causes profondes de la crise ukrainienne et s'appuyer sur de nouvelles réalités territoriales".