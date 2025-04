Pout Diack – Monseigneur André Guèye sur le pouvoir de la parole : "Wax meun naa tass rèew[...] Fuyons le mensonge"

L’administrateur du diocèse de Thiès a présidé aujourd’hui la messe solennelle marquant la célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2025. Dans son homélie, Monseigneur André Guèye a une nouvelle fois exhorté les jeunes chrétiens à "veiller sur leurs paroles" et à rejeter le mensonge.



"Ne nous autorisons jamais un langage en contradiction avec notre foi, avec ce que nous croyons, avec ce que nous sommes. Chers amis, surveillons nos paroles : qu’elles soient toujours empreintes d’amour, de vérité et de fraternité", a-t-il déclaré.



Et d’insister : "Des paroles de vérité, et non de mensonge. Jeunes gens, ayons le culte de la vérité et fuyons le mensonge !"



Avant de conclure en wolof : "Wax meun naa rey nit. Wax meun naa tass rèew... Wax meuna yéé fitna[...]. Naniou Sam sounouy kadou..."