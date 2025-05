Poursuites devant le PJF : Les avocats de Farba Ngom rencontrent la presse, cet après-midi

Dans une note parvenue à Dakaractu, les avocats constitués pour assurer la défense du député-maire des Agnams, Farba NGOM, actuellement visé par des poursuites devant le Pôle Judiciaire et Financier, informent l’ensemble des organes de presse, nationaux et internationaux, qu’ils tiendront une conférence de presse ce mardi 13 mai 2025, à 16 heures précises, au Café de Rome, Dakar. En effet, ajoute la note, cette rencontre avec la presse sera animée par Me El Hadji Amadou Sall, au nom de l’ensemble des avocats constitués dans cette affaire.