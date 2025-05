Pourparlers Chine/Etats-Unis: Trump salue "une remise à zéro complète" des relations commerciales

Donald Trump s'est félicité samedi des "grands progrès" accomplis lors de pourparlers entre dirigeants américains et chinois à Genève sur les droits de douane et a affirmé qu'une "remise à zéro complète a été négociée de manière amicale mais constructive".



"Très bonne réunion aujourd'hui avec la Chine, en Suisse. Beaucoup de choses ont été discutées, beaucoup ont été approuvées. Une remise à zéro complète a été négociée de manière amicale mais constructive. Nous souhaitons, pour le bien de la Chine et des États-Unis, que la Chine s'ouvre aux entreprises américaines. De grands progrès ont été accomplis!", a-t-il écrit sur le réseau Truth Social. Les négociations doivent se poursuivre dimanche.