Pour un état-civil plus proche des Sénégalais de la diaspora : l’État mobilise 50 enquêteurs dans 20 pays

Dans le cadre d'une mission de collecte des données d'état-civil auprès des représentations diplomatiques et des postes consulaires du Sénégal, le ministère des Collectivités Territoriales de l'Aménagement et du Développement des Territoires, a tenu ce jeudi 17 novembre un atelier de formation et de lancement des missions d'enquête. Il s'agit de 50 enquêteurs qui vont être déployés par l’État du Sénégal dans 20 pays du monde (Afrique, Asie, Europe et États-Unis...) pour faciliter l'accès à l'état-civil des Sénégalais de la diaspora.







Venu présider l'atelier, le ministre Mamadou Talla a magnifié cette belle initiative et soutient que l'état civil constitue le premier droit de l'individu. "L'état-civil désigne le service public chargé de dresser les actes constatant ces faits notamment les actes de naissance de mariage et de décès", a déclaré le ministre Talla.







Il ajoute : "le processus de modernisation de l'état-civil a été érigé au rang des priorités nationales par le Chef de l’État qui a donné des instructions pour son accélération. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les différentes initiatives entreprises par l’État et les partenaires au développement pour garantir aux Sénégalais d'ici et de la diaspora un état-civil accessible et sécurisé".







Poursuivant son argumentaire, le ministre des collectivités territoriales indique que 50 enquêteurs seront déployés dans les représentations diplomatiques et postes consulaires dans une vingtaine de pays. "Cette activité permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les différents besoins des postes consulaires pour un état-civil plus proche des Sénégalais de la Diaspora. À travers cette activité, on veut avoir une meilleure maîtrise de Notre état-civil. Nous voulons arriver, avec l'ensemble de nos activités au standard international", dira-t-il.







À cet effet, Mamadou Talla a fait savoir que le Sénégal se dote pour la première fois d'un plan de stratégie nationale adossé à un plan d'action national quinquennal dont le budget tourne autour de 68 milliards. À cette vision, précise-t-il, s'adosse une mission d'enregistrement des faits d'état-civil et des statistiques viables, modernes, sécurisées et accessibles à tout le monde.







Lors de son allocution, Mamadou Talla soutient que ce processus sera accompagné par la formation des acteurs à l'attention des officiers d'état-civil, des agents d'état-civil et des auxiliaires d'état-civil en 2023 d'où le renforcement de la sensibilisation à l'intérieur du pays pour permettre à chaque citoyen de comprendre les enjeux actuels de l'état-civil au Sénégal.







Vu la sensibilité de la mission, le ministre invite les enquêteurs à faire preuve de discrétion, d'humilité, mais surtout d'engagement et de professionnalisme.