Pour honorer la belle famille de sa fille lors d'un baptême, N. Marème Sall rafle les tissus des commerçantes du marché HLM

3 mois d’emprisonnement ferme ! C’est la peine infligée à Ndèye Marème Sall, commerçante née en 1989 à Diourbel. Elle a été attraite à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce jeudi 17 mars 2022 pour escroquerie portant sur une somme de 1,2 million au préjudice d'Aïssatou Ndao et de 500 000 francs Cfa au préjudice de Khady Djiba, toutes deux vendeuses de tissu au marché HLM.

À la barre, la mise en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de confirmer les sommes avancées par les plaignantes. Toutefois, elle avoue leur avoir remis des avances sur lesdits montants afin de compléter lorsqu’elle percevra sa tontine. Un engagement qu’elle n’a jamais honoré jusqu’au jour de son jugement.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 8 mars 2022 à la prison pour femmes de Liberté 6, Ndèye Marème Sall a été jugée ce jeudi 17 mars devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Sur les faits, elle avoue que les deux dames lui avaient remis des tissus d’une valeur de 1,7 million. « J’ai pris en premier les tissus d'Aïssatou Ndao au moment de baptiser la fille de ma grande sœur. Je suis venue auprès d’elle pour qu'elle me donne 6 coupons de tissu ‘’Thioup’’ et d’autres tissus. Et je lui avais remis 50 000 de nos francs en guise de garantie en attendant de percevoir ma tontine le lendemain de la cérémonie. Malheureusement, je n’avais pas pu recevoir les sous, car la gérante de la tontine a été hospitalisée », se dédouane-t-elle.

Dans cette affaire, la prévenue a usé du même modus operandi avec la dame Khady Djiba. Celle-ci lui prêtera des tissus d’une valeur de 1.2 million de nos francs.

À son tour Khady Djiba a fait savoir que la mise en cause l’a contactée un dimanche alors qu’elle était en train de se reposer chez elle pour lui dire qu’elle était devant sa boutique. « Lorsqu’elle m’a contacté, je lui ai dit que je ne travaille pas les dimanches. Elle m’a supplié de venir, car elle avait un besoin en urgence. À mon arrivée, elle m’a demandé de lui prêter des tissus car elle avait un baptême à Diourbel. Je lui ai clairement dit que je n’avais pas l’habitude de faire du crédit parce qu'à chaque fin de mois, je dois verser à la banque. Mais elle m’a convaincu en me promettant de me payer dans deux jours », a-t-elle laissé entendre.

Quant à Aïssatou Diaw, elle a fait savoir que la prévenue était sa cliente depuis longtemps. "Je lui ai remis des tissus ''thioub'' d’une valeur de 500.000 francs Cfa. Elle a commencé à me rembourser. Actuellement, elle me doit 220.000 francs", a-t-elle dit. Le parquet a requis 6 mois d'emprisonnement ferme.

Finalement, le tribunal l'a condamnée à 3 mois ferme et alloue 1,156 million à Khady Djiba et 220.000 francs à Aïssatou Ndao.