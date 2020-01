Poste de Médine / Simon se félicite de la mobilisation : "C'est une marche réussie, le peuple a adhéré au combat"

Arrivé au lieu fixé pour mettre un terme à leur mobilisation citoyenne, Simon s'est félicité de la forte mobilisation pour la libération de Guy Marius et le retrait de la hausse sur le prix de l'électricité.



À la question de savoir si la marche est une réussite aux yeux du mouvement Nõõ Lank, Simon interroge la caméra.

"Interrogez votre caméra, elle vous répondra clairement", lance le membre du mouvement citoyen de protestation contre la hausse sur le prix de l'électricité. Qui poursuit toujours, " C'est une marche réussie. Cela dit que le peuple a adhéré au combat, au front".



Simon estime à cet effet que le combat ne fait que commencer et les prochains jours, il sera rude.



"Les prochains jours nous édifieront, car le combat sera rude. Il sera intensifié partout, si jamais Guy Marius Sagna n'est pas libéré et le prix de l'électricité baissé ".