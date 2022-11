Poste-Sen'Eau / Assemblée nationale : Guy Marius Sagna propose respectivement la création d'une commission d'enquête parlementaire et la mise en place d’une mission d'information.

Le député du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi veut que l'Assemblée nationale passe à la loupe la gestion au niveau de deux sociétés de la place à savoir la Sen'eau et la Poste.

Il s'agit pour Guy Marius Sagna d'une proposition de mise en place d'une mission d'information à la société SEN-EAU visant à apprécier la qualité de l'eau distribuée, des services aux usagers et de la situation du personnel. Selon lui, les députés seront amenés à vérifier certaines informations relatives à l'accès à une eau de qualité et en quantité, à la propreté de l'eau distribuée aux usagers, à la conformité aux normes en vigueur de l'eau qui coule dans les robinets, aux contrôles sanitaires réguliers de l'eau par la Sen’Eau, etc.

S'agissant de la proposition de résolution, elle vise à créer une commission d'enquête parlementaire sur la situation administrative et financière de la Poste.