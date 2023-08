"Possible" mission diplomatique de la Cedeao samedi au Niger (officiel)

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a annoncé vendredi une "possible" mission diplomatique samedi au Niger alors que les précédentes délégations de l'organisation régionale n'ont pas réussi jusqu'ici à rencontrer le général Tiani, le nouvel homme fort du pays.



"Demain, il est possible qu'une mission de la Cedeao se rende au Niger pour continuer à suivre la voie pacifique pour rétablir l'ordre constitutionnel. Nous sommes prêts à résoudre le problème pacifiquement, mais il faut être deux pour danser le tango", a déclaré à Accra le commissaire de la Cedeao aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdel-Fatau Musah.