Porté à la tête de la liste de Bby à Thiaré commune : Bamba Mbodj accueilli en grande pompe par les populations.

Après avoir reçu son accréditation pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiaré, Bamba Mbodj a eu droit à un accueil chaleureux dans son fief. Hommes, femmes et enfants sont massivement sortis pour accueillir leur fils de l'entrée de la commune à son domicile. Une occasion pour eux et pour également le candidat de remercier le président Macky Sall de son choix. Bamba Mbodj a également exhorté les membres de son parti (Apr) et ceux des partis alliés à unir leurs efforts pour une victoire éclatante...